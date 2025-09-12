Diversos dirigentes vecinales, gremiales y sindicales, participaron de una reunión de trabajo con el propósito de involucrar a la sociedad civil en la fiscalización y monitoreo de los grandes proyectos de agua potable y alcantarillado que se ejecutan en la provincia de Sullana, a cargo del Ministerio de Vivienda.

En el encuentro participaron ingenieros y especialistas de la empresa MPM, responsable de la mega obra de cambio de redes de agua y alcantarillado en los asentamientos humanos; y del Consorcio Sullana, encargado de elaborar el expediente de saldo de obra de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR). Sin embargo, no asistieron representantes del Consorcio Marcavelica, a cargo de la ejecución de la Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP).

Durante la reunión se consolidó la propuesta del alcalde Marlem Mogollón de conformar una mesa técnica permanente con participación del Ministerio de Vivienda, el Programa Nacional de Saneamiento Urbano (PNSU), EPS Grau, la Subregión de Obras Luciano Castillo Colonna, las empresas ejecutoras y supervisoras, además de los Comités de Monitoreo de Obras (COMIPOS) y la sociedad civil organizada.

El alcalde, regidores y dirigentes coincidieron en la necesidad de realizar un seguimiento constante al avance de las obras y exigir la implementación de planes de contingencia que reduzcan los problemas generados por el cierre de calles y zanjas abiertas para la instalación de tuberías.

Los representantes de las empresas expusieron el estado actual de los proyectos y detallaron las acciones adoptadas para superar las dificultades registradas en la ejecución.