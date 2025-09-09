Más de 200 estudiantes del CEPREMUNI Sullana y de los distritos vienen siendo preparados con simulacros y asesorías para postular con éxito a la convocatoria Beca 18-2026 del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec).

Las autoridades informaron que en esta edición se ofrecen 20,000 becas distribuidas en 10 modalidades. La más amplia es la Ordinaria, con 13,800 becas, dirigida a alumnos de quinto de secundaria que se ubiquen en el tercio superior y tengan clasificación socioeconómica de pobre o pobre extremo según el Sisfoh.

“Queremos que nuestros estudiantes estén bien preparados para rendir el Examen Nacional de Pronabec y logren acceder a la educación superior”, señaló el alcalde Marlen Mogollón. Entre las novedades, resaltó la incorporación de la modalidad Beca Hijo de Docentes, que antes se convocaba por separado.

Finalmente, el alcalde recordó que las inscripciones al examen nacional de Beca 18 ya empezaron este lunes 8 de setiembre e invitó a los jóvenes y familias sullaneras a acercarse a la Subgerencia de Educación de la municipalidad para recibir orientación gratuita.