Integrantes de la Asociación de Restaurantes de Sullana (ARSU) alzaron su voz de protesta contra las autoridades, debido al mal estado de las calles y veredas, deficiencias del drenaje y obras abandonadas que dificulta el acceso a los establecimientos y, además, viene afectando el turismo y la economía. Incluso, algunos de ellos han tenido que cerrar sus locales.

Indicaron su profunda preocupación por el deterioro de la infraestructura urbana en esta provincia. “El mal estado de calles y veredas, las deficiencias en el drenaje y la falta de mantenimiento general, no solo afectan la imagen de Sullana, sino que además, ponen en riesgo la actividad económica, el turismo y la calidad de vida de nuestra población”, señala el comunicado de la ARSU.

Señalaron que el sector gastronómico es uno de los principales motores de la economía local, sin embargo, indican que, “las actuales condiciones (de la ciudad), limitan nuestro desarrollo, dificultan el acceso a nuestros establecimientos y restan competitividad frente a otras regiones del país”, indicaron.

“Exigimos a nuestras autoridades provinciales y regionales que actúen de manera inmediata, planificada y sostenida. Esta no es una petición aislada, sino una necesidad urgente que compromete a toda la comunidad”, añaden los integrantes de la ARSU que reafirmaron su compromiso por el progreso de la provincia de Sullana.

Jhony Paz Torres, presidente de la Asociación de Restaurantes (ARSU) de Sullana, señaló que la delincuencia también los está afectando.

“El problema está afectando a muchos emprendedores, negocios y microempresarios, aparte de las extorsiones y delincuencia que nos aqueja”, señaló Jhony Paz a Correo.

Ante esto, la Municipalidad Provincial de Sullana y la ARSU sostuvieron una reunión de coordinación para el seguimiento de las obras públicas y para que sean incorporadas a las mesas técnicas.