Tras una reunión que sostuvieron, el presidente de la Junta de Fiscales Superiores de la provincia de Sullana, César Aguilar Cosme, solicitó a los oficiales de las distintas unidades especiales de la Policía Nacional del Perú, establecer canales de comunicación directa, con la finalidad de articular esfuerzos contra la delincuencia, en especial contra el crimen organizado que vienen afectando también a los distintos negocios con asaltos y extorsiones.

Aguilar pidió sincerar datos de los casos delictivos registrados y manifestó que continuará buscando el apoyo en el Consejo Regional de Seguridad Ciudadana (CORESEC), para la creación de la Fscalía Especializada en Crimen Organizado de Sullana.

Esta reunión fue sostenida con los jefes de la División de Investigación Criminal (DIVINCRI) de Piura, el jefe del Departamento de Unidades Especiales de Sullana, el comisario de la provincia de SUllana y otros miembros de la Policía pertenecientes a estas unidades.

Asimismo, acordaron realizar una próxima reunión, donde se involucren a todas las autoridades que velan por el orden y la seguridad de la provincia y donde expondrán estadísticas de los casos delincuenciales registrados, entre otros temas para seguir combatiendo la delincuencia.