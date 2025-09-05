Diversas mototaxis fueron sancionadas por las autoridades, durante un operativo realizado en la provincia de Sullana, con la finalidad de ordenar el tránsito y garantizar la seguridad vial.

En los exteriores del nuevo Hospital de Apoyo II-2 en la urbanización popular Nueva Sullana, las autoridades de la Municipalidad de Sullana, sancionaron a seis mototaxis por utilizar paraderos informales, medida que busca evitar la congestión y mejorar la circulación en una zona de alta demanda vehicular y peatonal.

De igual manera, en la intersección de la calle Sucre con transversal Tarapacá se registraron intervenciones similares. En tanto, en el distrito de Bellavista se multó a un vehículo por carecer de permisos municipales.

Asimismo, en la intersección de la calle Amotape con avenida Jorge Chávez fue intervenido un camión por circular fuera del horario permitido, y en la calle San Martín con transversal Dos de Mayo, sancionaron a dos mototaxis por no contar con la numeración reglamentaria en el asiento posterior.