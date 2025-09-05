Durante un operativo realizado en distintos sectores de la provincia de Sullana
Durante un operativo realizado en distintos sectores de la provincia de Sullana

Diversas mototaxis fueron sancionadas por las autoridades, durante un operativo realizado en la , con la finalidad de ordenar el tránsito y garantizar la seguridad vial.

En los exteriores del nuevo Hospital de Apoyo II-2 en la urbanización popular Nueva Sullana, las autoridades de la Municipalidad de Sullana, sancionaron a seis mototaxis por utilizar paraderos informales, medida que busca evitar la congestión y mejorar la circulación en una zona de alta demanda vehicular y peatonal.

De igual manera, en la intersección de la calle Sucre con transversal Tarapacá se registraron intervenciones similares. En tanto, en el distrito de Bellavista se multó a un vehículo por carecer de permisos municipales.

Asimismo, en la intersección de la calle Amotape con avenida Jorge Chávez fue intervenido un camión por circular fuera del horario permitido, y en la calle San Martín con transversal Dos de Mayo, sancionaron a dos mototaxis por no contar con la numeración reglamentaria en el asiento posterior.

TAGS RELACIONADOS