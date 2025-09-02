Médicos especialistas iniciaron una campaña de cirugía gratuita para pacientes que sufren de este desvío ocular. Dicho defecto visual viene siendo diagnosticado a miles de pacientes que atiende el servicio de Oftalmología del Hospital de Apoyo II-2 de la provincia de Sullana.

[PUEDES VER: Senamhi advierte posible déficit de lluvias en la región Piura]

“El procedimiento es alinear el ojo y para eso tenemos que reforzar o debilitar el músculo y para cualquiera de estos casos se realiza una cirugía con corte y con los puntos se vuelve a fijar los músculos del ojo. Luego de la operación se coloca un parche ocular al paciente y empieza a usar sus gotas y crema”, detalló el medicó Anjay Mahesh que está realizando las cirugías.

Esta segunda campaña es realizada por especialistas de la ONG Ver International. En tanto, el director ejecutivo, el médico Dante Salazar La Torre indicó las operaciones se realizarán del 1 al 6 de setiembre. Señaló que la cirugía permitirá a los niños y adolescentes un desarrollo visual adecuado, estudiar y desenvolverse en la vida de forma normal.

“El niño se va a ver limitado en todas las opciones que quiera. A los padres que tienen niños con el ojo desviado, les digo que, si a sus hijos no los operan o no usa lentes como estímulo visual, nunca desarrollará la visión tridimensional o de profundidad por ello se debe acudir a estas campañas que organiza nuestra institución en convenio con la ONG”, dijo.

Las cirugías están a cargo de los médicos Anjay Mahesh, Lakshmi Swamy, Ellen Miller y cuentan con el apoyo del personal de las áreas de Anestesiología, Enfermería, Farmacia y técnicas del Hospital II-2 de Sullana.

La médica Patricia Montoya explicó que el estrabismo puede ser congénito, desarrollarse en la infancia, adolescencia o en cualquier momento de la adultez por diferentes causas como errores refractivos no corregidos o no detectados a tiempo. Además, precisó que “cuando son niños menores de seis meses suele ser algo congénito”, pero, sin son mayores a edad, puede ser debido a que necesiten lentes.