Enardecidos vecinos, atraparon y lincharon a un presunto ladrón, cuando pretendía meterse a robar a una vivienda en la urbanización Las Colinas del Chira, conocida como ADUS, cerca de la carretera Panamericana, en la provincia de Sullana.

Su detención ocurrió en horas de la noche, cuando los moradores que se habían unido ante los últimos robos en sus casas, lograron atrapar a dicho individuo que fue amarrado son una soga en un poste de concreto de la zona para posteriormente ser entregado a la Policía que lo trasladó a la comisaría.

Ante este hecho, los moradores pidieron más patrullaje de la Policía y Serenazgo en dicha zona. Además, advirtieron a los delincuentes que si son atrapados por ellos, serán castigados de la misma forma como ha ocurrido con dicho sujeto.