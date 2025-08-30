Con gritos de dolor y exigiendo justicia, cientos de piuranos se unieron para participar de la marcha convocada por amigos y familiares de la joven universitaria Xiomara Huertas Santiago, quien fue encontrada maniatada y enterrada en un hueco en el corral de la vivienda de su tía, en el distrito de La Arena.

Con pancartas, globos blancos y morados, más de mil personas participaron de la marcha cuya concentración se realizó en la plaza Tres Culturas para luego recorrer las principales avenidas de la ciudad de Piura.

A la marcha se unieron los familiares de Xiomara, entre ellos su madre, quien exigía se haga justicia por su hija. Varios compañeros y pobladores del sector Vichayal, donde residía la víctima, llegaron para apoyar en esta lucha de justicia, quienes gritaban a viva voz justicia para Xiomara y cadena perpetua para el asesino.

“Pido a la ministra de la Mujer justicia, que se ponga en el lugar mío como madre, a la presidenta le digo que mi hija no murió, que me la mataron y lo que yo pido es justicia para ella. El pueblo del Bajo Piura se hace presente porque somos de un pueblo humilde, que no tenemos, que no somos famosos, nosotros también merecemos que se haga justicia para mi hija, y sea una cadena perpetua para él (asesino)”, dijo llorando Milagros Santiago.

A la marcha también se unieron diferentes colectivos y ciudadanos que pedían al Poder Judicial y al Ministerio Público dictar prisión preventiva contra el principal sospechoso del crimen Jorge Silva Álvarez, tío político de Xiomara Huertas.

Por su parte, el tío de Xiomara, Julio César Mechato, pidió cadena perpetua por la muerte de su sobrina, “habido tortura; secuestro, porque la ha tenido secuestrada, y feminicidio, y eso debe evaluar bien la fiscal para que haga el requerimiento ante el juez de cumplir una cadena perpetua, ya habrá una prisión preventiva a cargo de la jueza de Catacaos y dentro de ese lapso deberá decidir la condena que es cadena perpetua”, dijo Mechato.

Julio César pidió a los padres de familia a cuidar a sus hijos, escucharlos y estar pendientes de ellos, para que no sufran como ahora sufren ellos por la pérdida de la joven universitaria.

Mientras tanto Natali Preciado, compañera de clases de la UNP, dijo que a Xiomara nunca se le notó triste o que tenía problemas. Lamentó lo sucedido y pide que este caso no quede impune.

“Siempre estaba alegre, ha dejado un vacío en el aula. Era una chica super linda. Nunca nos contó nada y tampoco se le notó que le estaba pasando algo, porque era una chica alegre, con sus bromas”, recordó Natali.

De otro lado, este domingo 31 de agosto se cumplen los siete días de detención preliminar contra Jorge Silva Álvarez, y la Fiscalía evalúa si solicita la prisión preventiva y luego de ello se programe la audiencia. Hasta el momento se sabe que el acusado Jorge Silva se ha sometido al silencio por lo que se desconoce exactamente qué pasó con Xiomara Huertas y cómo terminó enterrada en este corral de la vivienda de su tía.