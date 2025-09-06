La Contraloría detectó que la obra de mejoramiento de los servicios del centro de salud Los Algarrobos de Piura, valorizada en más de S/60 millones y que se encuentra paralizada, está expuesta a riesgos de deterioro de la infraestructura, lo que afectaría su reactivación. Asimismo, indicó que el Gobierno Regional de Piura no dispone de los recursos presupuestales que garanticen la ejecución del saldo de obra.

El informe de control N° 10077-2025-CG/GRPI-SCP detalla el estado de la obra. Mediante la carta N° 18-2024-Arq.Const360-Algarrobos, presentaron el informe final del expediente técnico del saldo de obra del proyecto que tiene un costo aproximado de S/ 61´224, 803.66 y con oficio N° 351-2025/GRP-440330 del 03-04-2025, la Dirección de Estudios y Proyectos dio la conformidad.

Sin embargo, la Gerencia Regional de Control de Piura con oficio N° 0670-2025-CG/GRPI del 01-07-2025, notificó el Informe N° 5477-2025-CG/GRPI-SCC correspondiente al hito de control N°14, con la finalidad que el GORE, adopte las acciones correctivas o preventivas respecto a los hechos identificados.

“Se advierte que el expediente técnico del saldo de obra no se encuentra aprobado y la obra pública paralizada está expuesta a riesgos de deterioro de la infraestructura ejecutada, por lo que se requiere la adopción de acciones inmediatas para su reactivación, a fin de prevenir la pérdida de recursos públicos, deterioro y consecuentemente poner a disposición la prestación de los servicios públicos en beneficio de la población”, señala el informe de la Contraloría.

Detallan que el expediente técnico del saldo de obra proyectó variaciones a los componentes de equipamiento, sistema de ósmosis inversa y sistema de emergencia con grupo electrógeno sin el debido sustento técnico, comprometiendo su confiabilidad y generando riesgos en la calidad, oportunidad y costo de la obra.

El informe detalla que, al realizar una comparación, entre el equipamiento médico considerado en el expediente técnico primigenio y el equipamiento incluido en el expediente de saldo de obra, se advierte una disminución y eliminación de 34 tipos de equipos médicos.

Asimismo, la Contraloría señaló que el GORE Piura no ha dispuesto recursos que garanticen la ejecución del saldo de obra; pese a las solicitudes de financiamiento ante la autoridad competente, lo cual podría ocasionar retrasos en el proceso de reactivación de la obra.

“(...) De la consulta realizada al Seguimiento de la Ejecución Presupuestal (Consulta amigable) del portal web del Ministerio de Economía y Finanzas al mes de agosto de 2025, se aprecia que el citado proyecto, no cuenta con Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) para el ejercicio fiscal 2025, contando posteriormente con Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de S/ 389,365.00”, señala el informe de la Contraloría de la República.