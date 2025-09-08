Un grupo de sujetos que se autodenominan integrantes de la banda delincuencial “Los Injertos del Norte”, vienen extorsionando al propietario de un conocido restaurante de la provincia de Sullana, a quien le exigen S/ 10,000 y le enviaron videos de armas y explosivos. Asimismo, fotos, nombres y números de DNI de su familia, y mensajes intimidatorios a su WhatsApp.

Las amenazas provienen del número +51-912286401, que tiene la imagen del contacto de tres lobos. Ahí, los extorsionadores intimidan al emprendedor de un restaurante, ubicado en la calle Ciro Alegría, en el asentamiento El Obrero.

En el mensaje, le dan el nombre del dueño del local y su número DNI. “(...) Los que te hablamos acá, somos de la organización Los Injertos del Norte NG (Nueva Generación). Vamos a hablarte lo más claro y práctico posible. Acá te estamos escribiendo por tu local (dan su dirección). Queremos tu colaboración con la organización con la suma de 10,000 soles para tu tranquilidad y tu familia. Sabemos que eres una persona inteligente para darnos una solución y tiene su cevichería...”, indica el mensaje.

Asimismo, le indican que, piden su “colaboración”, por su seguridad, caso contrario si se rehusa, “vamos a hacerte una serie de atentados, tanto en tu local como en tu casa”, le señalan. A la vez, le indican que si no accede, van a “meterse” con su familia y le dan los nombres de sus seres queridos. A la vez, le enviaron diversas fotos de su familia.

También lo amenazaron que si no los llama, van a hacer lo mismo de un comerciante. “No hagas que te pase lo mismo que al comerciante del mercado o me voy de avance con algún familiar tuyo”, le dicen al emprendedor.

Los mensajes van acompañados de imágenes que muestran armas de fuego. Asimismo, le muestran unos cartuchos de dinamita. “Acá tenemos todo para hacerte alinear con nosotros...”, le indican los extorsionadores.