La noche del jueves, delincuentes dispararon más de diez veces contra la fachada del local de eventos “Palacio del Ritmo”, de propiedad del cantante de cumbia Tony Rosado, ubicado en el asentamiento Alan Perú, en Piura, a unas cuadras de Serenazgo.

Una noche de terror vivieron los vecinos del A.H Alan Perú, luego que dos sujetos en una motocicleta dispararon más de 10 veces contra el local, cinco de los disparos impactaron en el portón del local Palacio del Ritmo y dos en la pared y otros al aire. El hecho se registró a las 9:40 p.m. del jueves.

Hasta el lugar llegó personal de la División de Investigación Criminal y de la comisaría de Piura para recoger los casquillos de bala e iniciar las investigaciones.

Según señalaron, el hecho ocurrió en el momento en que estaba ingresando a su local uno de los hijos de Tony Rosado, quienes se percatan que estaban siendo perseguidos por una motocicleta con dos tripulantes y un auto negro, de donde salieron los disparos.

Ante lo sucedido, en horas de la tarde, el cantante Tony Rosado, quien llegó recién de la ciudad de Lima, se apersonó hasta su local para iniciar las diligencias por el ataque sufrido a su local, sin embargo, dijo que él ni su familia han recibido llamadas o mensajes de extorsión. Dentro del local estaban sus hijos. “No he recibido amenazas ni mis hijas, más bien están asustadas por esto”, comentó.

Precisó que la policía ya está revisando las cámaras de seguridad del local. “Hay grabaciones. No hay temor, pero sí preocupado porque nunca ha pasado esto. No sospecho de nadie, pero hace cuatro días una chica entró a un Car Wash y la asaltaron y yo di las cámaras y por eso puede ser la represalia”, dijo.

Finalmente, Tony Rosado pidió a la presidenta ordenar la salida del Ejército y la policía a las calles. “Hay pandemia de rateros y debe salir el Ejército y la policía a las calles”, puntualizó.