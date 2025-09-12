La Intendencia de Tributos Internos de Piura de la SUNAT, en el marco de sus funciones de fiscalización, realizó un operativo de Control de Espectáculos Públicos durante el concierto de la orquesta La Bella Luz, evento que se realizó el pasado 5 de setiembre en el Casino Militar Piura.

En el operativo participaron nueve fedatarios fiscalizadores de la SUNAT, y tuvo como objetivo verificar los ingresos generados por los promotores y concesionarios del evento. El evento también contó con la participación de artistas como la orquesta Flamingo.

Los fiscalizadores verificaron ingresos totales por un monto de S/ 126,369.20, tanto por la venta de entradas como por la comercialización de productos dentro del recinto.

La SUNAT reafirma su compromiso de continuar realizando estas acciones de control, e insta a los organizadores de eventos y espectáculos públicos a cumplir con sus obligaciones tributarias, para el desarrollo sostenible de la región.