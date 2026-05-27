Elvis Chuquianqui Chuquiyanqui (27) fue encontrado sin vida este miércoles 27 de mayo en el cauce de la quebrada de Piño, en el distrito de Yanaquihua, provincia de Condesuyos. El joven poblador habría sobrevivido a la caída de su camioneta, pero terminó muriendo de hipotermia tras pasar horas a la intemperie en la noche de la zona.

Sucede que la esposa, Madenleine Montalvo Cárdenas (30), denunció la desaparición de Elvis este miércoles al promediar las 15:10 horas, indicando que tuvo comunicación por última vez el día anterior a la 1:05.

Minutos después de sentar la denuncia, el padre del joven comunicó que había localizado el vehículo siniestrado en la quebrada de Piño. Efectivos policiales se trasladaron de inmediato al lugar junto a la esposa y familiares.

En el lugar encontraron la camioneta de placa AKS-924, color negro, con múltiples daños por despiste y volcadura. Junto al vehículo estaba el cuerpo de Elvis, quien fue reconocido por su esposa.

El médico de turno del centro de salud de Yanaquihua determinó que el joven presentaba escoriaciones múltiples, fractura de fémur izquierdo y heridas en el brazo derecho a la altura del codo. La causa probable de muerte fue hipotermia, lo que indicaría que sobrevivió al impacto inicial, pero falleció por las extremas temperaturas de la zona mientras permanecía sin auxilio.

El caso quedó a cargo del fiscal adjunto de la Fiscalía Provincial Mixta de Condesuyps, Milton Fernández Flores. Asimismo, se procedió con el traslado e internamiento a Medicina Legal Arequipa en coordinación con el Ministerio Público Condesuyos, a fin de determinar la causa de muerte.