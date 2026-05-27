La presidenta del Tribunal Constitucional, Luz Pacheco, aclaró que su renuncia a la conducción del organismo no responde a problemas de salud, sino a la pérdida de confianza en un funcionario de alta dirección encargado de la gestión administrativa de la institución.

A través de un pronunciamiento difundido este 27 de mayo, la magistrada explicó que decidió dejar la presidencia luego de que una mayoría de integrantes del TC optara por mantener en el cargo al mencionado funcionario . Según indicó, desde el año pasado había solicitado su relevo debido a cuestionamientos sobre su desempeño.

Pacheco señaló que, ante la decisión de mantener al funcionario, optó por permanecer en el cargo únicamente hasta el próximo 31 de mayo. Asimismo, remarcó que su renuncia se limita exclusivamente a la presidencia del Tribunal Constitucional y no implica su salida como magistrada.

En el comunicado, reafirmó su compromiso con la defensa del orden constitucional y aseguró que continuará ejerciendo sus funciones jurisdiccionales dentro del máximo intérprete de la Constitución.

El documento fue difundido luego de que surgieran versiones sobre presuntos motivos de salud detrás de su decisión.

📌 Comunicado de la presidenta del Tribunal Constitucional, magistrada Luz Pacheco Zerga, referido a las razones de su renuncia al cargo 👉 https://t.co/sND7IHKwzl pic.twitter.com/Ce2yKghpoU — Tribunal Constitucional del Perú (@TC_Peru) May 27, 2026