Un policía hirió por error a su colega, debido a que lo habría confundido con un civil que estaba armado, en momento que realizaban un operativo policial antidrogas en un inmueble en el distrito de Castilla, en Piura.

El operativo que casi termina en tragedia, ocurrió en horas de la noche del último sábado, cuando los agentes acudieron a una vivienda de la calle Tacna, tras recibir información que en dicha zona estaban realizando presuntas actividades de tráfico ilícito de drogas.

Los efectivos policiales, al llegar al lugar, decidieron rodear la cuadra con la finalidad de poder ingresar al inmueble y realizar la intervención.Pero, según información difundida, en ese momento, un agente vestido de civil salió armado de la vivienda. Esto hizo que otro policía lo confundiera con un civil y le disparó, hiriendo por error al suboficial de la PNP Luis Córdova.

Tras ello, sus compañeros actuaron rápidamente y trasladaron de emergencia al efectivo policial en mención a una clínica de esta localidad, donde permanece internado y trascendió que su estado de salud sería delicado.Ante lo ocurrido, el agente que realizó el disparo tuvo que ser detenido de manera preventiva por sus propios colegas, mientras duren las investigaciones. Se conoció que el policía intervenido señaló que pensó que el agente era un civil que intentaba enfrentarse a los policías.

Al respecto, se conoció que el Comando de la Policía Nacional del Perú ha iniciado una investigación exhaustiva, mientras allegados al agente policial herido vienen solicitando ayuda para su tratamiento.

Recordemos que el 24 de enero de este año, una tragedia ocurrió en la comisaría de La Huaca, en la provincia de Paita.

El comisario de dicha dependencia, disparó por error al suboficial de la PNP Luis Benites Borjas que murió luego camino al Hospital de Apoyo II-2 de la ciudad de Sullana. Esto ocurrió cuando el teniente manipulaba su arma de fuego.Benites residió con sus padres en Catacaos, de donde era natural, pero luego vivió junto a su esposa y sus cuatro hijos en la primera etapa de Enace, en la ciudad de Piura.

Ante esto, el Poder Judicial decidió dictar nueve meses de prisión preventiva al oficial M.A.R.P. y es investigado por el Ministerio Público como presunto autor del homicidio simple por dolo eventual contra el suboficial Benites.