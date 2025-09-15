La Municipalidad Provincial de Piura ha dado un importante paso en su historia de desarrollo urbano con el lanzamiento del proyecto “Creación del Servicio de Movilidad Urbana en las Vías Locales”, una iniciativa que transformará las calles y espacios públicos de APV Los Educadores. Tiene una inversión de más de S/ 9 millones.

La convocatoria de la obra ya se encuentra publicada en el portal del SEACE, y según el cronograma, las empresas interesadas deberán registrarse de manera electrónica entre el 12 y 13 de setiembre. La formulación y absolución de consultas se realizará del 12 al 22 de setiembre, y las bases integradas se publicarán el 23 de setiembre.

La buena pro está prevista para el 15 de octubre, tras la evaluación y calificación de las propuestas recibidas.

Este proyecto beneficiará directamente a más de 200 habitantes, al incluir 21 517,97 m² de pavimento rígido, 11 372 m² de veredas y rampas de concreto, 1 727,35 m de sardinel sumergido, y 6 569,12 m² de áreas verdes con la colocación de 268 plantones, generando espacios más seguros, accesibles y agradables para toda la comunidad.