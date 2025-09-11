Personal de Fiscalización de la comuna piurana durante un operativo sancionó a dos veterinarias por incumplir las normas municipales. El objetivo de la intervención era verificar que los establecimientos cumplan con las normativas y de seguridad correspondientes.

El operativo contó con el apoyo del Serenazgo de Piura, la Fiscalía de Prevención del Delito y el Decano del Colegio Médico de Piura, quienes participaron de manera conjunta para garantizar la legalidad y transparencia de las intervenciones.

Durante la inspección se detectaron infracciones en los locales Otoya Veterinarios y Agropecuaria E.I.R.L. y Mi Can Pet Shop. En el primer establecimiento, ubicado en la zona comercial Sánchez Cerro, se aplicó la Ordenanza Municipal N.° 125-00-2013, Artículos 9 y 10 (Código 06-610), imponiéndose una multa equivalente al 50% de una Unidad Impositiva Tributaria (UIT).

En el segundo local, situado en la zona comercial Mercado Modelo, se sancionó por realizar actividades fuera del giro autorizado en su licencia de funcionamiento, de acuerdo al código 02-004, aplicándose una multa del 25% de una UIT.

Las papeletas de infracción emitidas precisan que ambos negocios incumplieron disposiciones establecidas en la Ordenanza Municipal N.° 125-00-2013, normativa que regula las actividades comerciales en la ciudad.

Las autoridades señalaron que este tipo de operativos tienen como propósito salvaguardar la salud de las mascotas y garantizar que los servicios veterinarios operen bajo condiciones adecuadas y autorizadas.