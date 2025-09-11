El Ministerio del Ambiente y la Municipalidad Provincial de Piura adjudicaron la buena pro para construir el nuevo relleno sanitario de Piura, una de las obras más esperadas por la ciudadanía y clave para el desarrollo ambiental de la región.

El anuncio lo hizo el alcalde de la ciudad, Gabriel Madrid Orue, quien explicó que La adjudicación se realizó mediante la Licitación Pública Internacional N.º 001-UE003-GICA-MINAM-VMGA-2025 (segunda convocatoria), otorgando la buena pro y carta de aceptación al Consorcio Lima, integrado por las empresas Covida S.R.L. y Sánchez Rico Ingeniería y Construcción S.A.C.

“Hoy damos un paso trascendental para Piura. Esta obra no solo responde a una necesidad histórica, sino que representa el firme compromiso de esta gestión con el medio ambiente y la salud pública”, sostuvo el alcalde Gabriel Madrid, durante el anuncio oficial realizado en el comuna provincial.

La autoridad edil explicó que el proyecto, que demandará una inversión contractual de S/ 52’662,187, contempla la ejecución de infraestructura de disposición final de residuos sólidos, una planta de transferencia, áreas de valorización y acondicionamiento, beneficiando directamente a las ciudades de Piura, Castilla, Catacaos y Veintiséis de Octubre.

Para ello, la comuna piurana dará una contrapartida de 11 millones de soles.

“Este relleno sanitario es mucho más que una solución técnica; es una herramienta para transformar la forma en que gestionamos nuestros residuos y avanzar hacia una ciudad más limpia, ordenada y sostenible”, agregó el alcalde Madrid.

El burgomaestre precisó que la iniciativa forma parte del proyecto “Mejoramiento y Ampliación de la Gestión Integral de Residuos Sólidos en la ciudad de Piura”, y responde a uno de los mayores retos urbanos de los últimos años: el inadecuado manejo de residuos y su impacto en la salud y el ambiente.

Puntualizó que el Consorcio adjudicado deberá presentar la garantía de cumplimiento y la documentación correspondiente en un plazo máximo de 28 días, tras lo cual se procederá a la firma del contrato e inicio de la ejecución del proyecto.

Desde la Municipalidad Provincial de Piura se reiteró el compromiso con una gestión moderna, transparente y eficiente, orientada a resolver los problemas estructurales de la ciudad y promover el desarrollo sostenible.