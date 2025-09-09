Nuevamente las pistas se tiñeron de sangre. Un humilde mototaxista y padre de familia perdió la vida en un trágico accidente registrado en la carretera del Medio Piura.

El accidente se registró la noche del último domingo en la carretera Los Ejidos de Huan, altura del grifo Primax.

Según las primeras indagaciones policiales, el reloj marcaba las 8:20 de la noche cuando el conductor de un vehículo, aún no identificado, chocó violentamente contra el mototaxi de placa P4-7101 manejado por Kerwien Anderson Saavedra Ruesta (29 años).

Producto del choque, el padre de familia, quien es morador de Los Ejidos, cayó de cabeza al pavimento y, pese a ser auxiliado, falleció en la clínica Belén.

Algunos testigos afirman que el chofer de una cámara frigorífica lo impacto y fugó del lugar.

El cuerpo del joven fue trasladado a la morgue de Piura para la necropsia de ley y, además, practicarle el respectivo dosaje etílico.

Personal de la Unidad de Prevención e Investigación de Accidentes de Tránsito (UPIAT), inició las indagaciones para identificar al chofer y vehículo que participó en este lamentable hecho, que provocó la muerte de Saavedra.