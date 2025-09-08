Con el objetivo de reducir el riesgo de inundaciones y salvaguardar la seguridad de cientos de familias, la Municipalidad Provincial de Piura anunció que viene impulsando una solución temporal para la cuenca ciega de Las Azucenas, una de las zonas más críticas durante la temporada de lluvias.

Esta alternativa, similar a la implementada en la zona conocida como Dos Grifos con apoyo del Ministerio de Vivienda, podría contar con financiamiento del Gobierno Regional de Piura.

Se conoció que la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) presentará próximamente el expediente técnico del proyecto integral de drenaje pluvial Las Azucenas, actualmente en etapa de formulación y evaluación (preinversión). Este proyecto, por su envergadura, requerirá más tiempo de desarrollo, por lo que la solución temporal permitirá mitigar riesgos inmediatos mientras se concreta la obra definitiva.

Asimismo, la comuna anunció que se priorizarán proyectos orientados al mejoramiento de parques, recuperación de áreas deportivas y fortalecimiento del sistema de recojo de residuos sólidos. Para ello, la nueva Juveco tendrá un rol clave en la organización y coordinación vecinal, definiendo junto con la municipalidad el orden de ejecución de estas iniciativas.

En este contexto, la MPP juramentó a la nueva Junta Vecinal Comunal (Juveco) de la urbanización Los Jardines de Avifap I Etapa, reforzando el trabajo conjunto entre autoridades y vecinos para coordinar acciones frente a los problemas que afectan al sector.

Por su parte, la presidenta de la Juveco, Nancy Ávalo, expresó su compromiso con la comunidad. “Tenemos que trabajar lo más urgente que es la cuenca ciega de Las Azucenas. No queremos volver a pasar por inundaciones y confiamos en que esta obra será la solución definitiva para nuestra urbanización”.