David Sosa es jefe de administración en La Unión y locador en Tambogrande.
David Sosa es jefe de administración en La Unión y locador en Tambogrande.

Empiezan los cuestionamientos. Se han detectado presuntas irregularidades que envuelven a David José Sosa Zapata, actual jefe de la Oficina General de Administración y Finanzas de la Municipalidad de La Unión, en la región .

TAMBIÉN PUEDE LEER:

La revelación más importante señala la doble percepción de recursos públicos en 2025. Sosa Zapata ejerció su cargo en La Unión mientras, simultáneamente, percibía S/5000 como locador en la Municipalidad de Tambogrande.

Esta situación, que suscita serias interrogantes sobre la ética y legalidad en la función pública, es crucial ante su actual postulación a la alcaldía de La Arena.

La gestión de La Unión, con Sosa Zapata en un puesto clave, ha generado persistentes protestas ciudadanas.

En agosto de 2025, se registraron gastos cuestionables como S/ 1898 para la compra de dos estantes para su oficina y S/ 1449 para una silla giratoria en otra dependencia.

Actualmente, Sosa Zapata postula, por segunda vez, a la alcaldía de La Arena por el partido Somos Perú.

Sus promesas de 2022, bajo el movimiento de Contigo Región, incluían la perforación de un nuevo pozo de agua potable y mejoras de alcantarillado. Sin embargo, ni con Luis Neyra como gobernador regional, su compañero de partido, se concretó proyecto alguno para La Arena.

Su trayectoria administrativa incluye la remoción, a los tres meses, de su designación como director ejecutivo en la Dirección Regional de Salud (Diresa) en 2023, cargo oficializado por Resolución Ejecutiva Regional N°057-2023-GR del 5 de enero de 2023.

Además, en la última década, acumuló más de S/ 148 000 en órdenes de servicio con diversas municipalidades, como Tambogrande, Suyo, Veintiséis de Octubre, Paimas y Sóndor.

TAGS RELACIONADOS