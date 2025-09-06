El alcalde de Piura, Gabriel Madrid y el Ministerio del Interior (Mininter), Carlos Malaver Odias, suscribieron un convenio de colaboración interinstitucional que permitirá mejorar y ampliar el sistema de videovigilancia en la ciudad, incorporando equipos de alta tecnología con la incorporación de inteligencia artificial para prevenir, reducir y combatir la inseguridad.

“Tenemos que apoyarnos en la tecnología, porque de esa manera vamos a acortar las brechas de personal policial a nivel nacional”, remarcó el ministro Malaver tras oficializar la firma del convenio.

El proyecto, que contempla una inversión superior a 10 millones de soles. Con estos recursos se implementará un sistema moderno que utilizará inteligencia artificial para reconocimiento facial y detección de patrones de comportamiento sospechosos, contribuyendo así a la prevención del delito y a una mejor reacción frente a situaciones de emergencia.

Por su parte, el alcalde Gabriel Madrid agradeció el compromiso del titular del Mininter y resaltó la importancia de esta alianza estratégica para Piura.

“Bajo su liderazgo como ministro, y con las políticas públicas que está generando, estamos reduciendo la inseguridad en Piura”, expresó la autoridad edil.

El proyecto permitirá no solo dotar a la ciudad de equipos de última generación, sino también incrementar significativamente el número de cámaras de videovigilancia y ampliar la cobertura en todo el distrito de Piura, lo que representa un avance trascendental en la lucha contra la inseguridad.