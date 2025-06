Un total de 134 cámaras de vigilancia se encuentran inoperativas en las distintas municipalidad provinciales y distritales de la región Piura. Así lo reveló la Contraloría General de la República.

El órgano de control advirtió serias deficiencias en el sistema de seguridad ciudadana en las municipalidades. Entre los principales problemas que han sido revelados se encuentran que las cámaras están inoperativas y los vehículos que realizan patrullaje están fuera de servicio.

Asimismo, identificaron deficiencias en el equipamiento y capacitación del personal de Serenazgo de las distintas comunas de la región Piura.

Según la Contraloría, de las 537 cámaras de videovigilancia de las 11 municipales, 134 de ellas, equivalente al 24.95%, no funcionan. Mientras que el 16.6% no almacenan las imágenes por los 45 días que establece la normativa y el 3,2% de las cámaras no graban con nitidez.

La Municipalidad Distrital de Bellavista, en Sullana, presenta el mayor índice de inoperatividad,con el 80% de sus cámaras fuera de servicio. Osea, 28 de 35 de estas están inoperativas. Dicha situación se traslada a los demás equipos, los cuales, pese a estar operativos, permanecen apagados y en un constante deterioro. A ello se suma que el sistema de videovigilancia solo almacena información por 25 días de grabación.

Le sigue la Municipalidad Provincial de Piura, con el 52,6%, equivalente a 50 cámaras de vigilancia. En tanto, en su centro de videovigilancia “Paraíso”, identificaron deficiencias, donde se hallaron filtraciones de agua en el piso y recipientes colocados para contener las goteras en su centro de datos, debido al mal estado del sistema de enfriamiento.

A esto se suma la falta de personal para operar y monitorear adecuadamente el sistema, según la Contraloría de la República.

Mientras que la comuna distrital de Castilla cuenta con un 40% de equipos inactivos, según identificó la Contraloría de la República.

En tanto, la Municipalidad de Sullana, cuenta con 14 cámaras de videovigilancia que están inoperativas, debido a que cumplieron su vida útil en esta provincia, que es una una de las localidades más golpeadas por la ola de criminalidad en el norte del país que sigue incrementándose.