Luego de siete meses de investigación del Área de Investigación de Trata de Personas (Areintrap) de la Divincri Piura, se capturó a un mototaxista y a un entrenador de un gimnasio, quienes estarían involucrados en diversos delitos, entre ellos, pornografía infantil.

La detención del mototaxista Gilberto E.V.Ch. (42 años) y del entrenador del gimnasio, Juan Otero Zegarra (39 años), ocurrió la noche del martes en sus viviendas ubicadas en el asentamiento Nueva Esperanza y Micaela Bastidas, respectivamente, del distrito de Veintiséis de Octubre.

Ambos fueron detenidos luego que el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria les dictó la detención preliminar por 72 horas, por ser presuntos autores de los delitos de cliente del adolescente, pornografía infantil y proposiciones con fines sexuales por medios tecnológicos, en agravio de una menor de 14 años.

El jefe de la Divincri, coronel PNP Luis Miguel Castillo Cortez, informó que las mencionadas investigaciones se iniciaron el pasado 14 de febrero, luego que se encontró conversaciones de ambos sujetos, con una menor de 14 años. Ella fue captada a través de las redes sociales Facebook e Instagram.

“Esta investigación nació en el área de trata de personas luego de la intervención de un ciudadano por el delito de proposiciones a niños y niñas y adolescentes, en agravio de una menor y se accedió el teléfono celular de la menor y se logró encontrar diferentes conversaciones que nos permitió buscar a otras personas.Se visualizó la conversación de ambos intervenidos con contenido sexual. Ellos le habían pedido favores sexuales a la menor y material pornográfico”, explicó Castillo.

El oficial agregó que en los mensajes encontrados, de las redes sociales, J.C.O.Z le propone a la adolescente pagar 30 soles por sus servicios sexuales y hace alusión que dicha situación se habría realizado en una anterior oportunidad.

En tanto, G.E.V.CH le realiza propuestas para actos de connotación sexual, siendo que, además, ha recabado una fotografía donde se encuentra completamente desnuda, y le solicitaba el envío de mayor cantidad de material pornográfico infantil.

“Las menores han sido captadas por redes sociales y los sujetos tenían seudónimos. Cuando iniciaban las conversaciones se iban a otros perfiles y les solicitaban a las menores fotos desnudas. Estas imágenes serían reproducidas y vendidas no solo en el Perú, sino también en el extranjero”, dijo Castillo.

El jefe policial no descartó que se trataría de pederastas. “Estamos en plena investigación, pero no descartamos absolutamente nada”, afirmó.

Subrayó que ambos vendrían captando a menores de edad desde el mes de febrero, pero tras la investigación se podría determinar la fecha.

“No se descarta que en el transcurso de la lectura de los equipos celulares encontremos más evidencias que nos permita encontrar otras víctimas (...). Se determinará también si grababan a las menores”, finalizó.