Un humilde padre de familia y agricultor perdió la vida, luego que el mototaxi en el que viajaba impactó contra un pesado tráiler en la carretera Panamericana Norte, vía Piura – Chiclayo.

El trágico accidente de tránsito ocurrió a la altura del caserío Nuevo Tallán de la mencionada vía en horas de la tarde en circunstancias en que el agricultor y padre de familia, Santos Navarro Coveñas (57 años) se desplazaba en su mototaxi y por razones que se investigan fue impactado por el tráiler de placa de rodaje D9X-80.

La víctima quien es natural del caserío Nuevo Tallán, fue auxiliado por personas del lugar, pero debido a la gravedad del impacto perdió la vida en el mismo lugar del accidente.

Familiares del fallecido llegaron al lugar protagonizando conmovedoras escenas de dolor, al confirmar que se trataba de su ser querido. La noticia ha conmocionado profundamente a la comunidad local.