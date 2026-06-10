La Dirección Regional de Salud de Tacna confirmó el segundo caso de contagio del sarampión en la ciudad de Tacna. Se presentó en un menor de 10 años de edad que estudia en el colegio Calderón de la Barca, en el populoso sector de Viñani del distrito Gregorio Albarracín.

El director de la Diresa Tacna Julio Aguilar Vilca contó que el menor fue llevado por sus padres al centro de salud San Francisco, el 6 de junio, presentando sarpullido en el cuerpo, dolor de garganta y fiebre. Ante los síntomas se tomó una prueba que dio positivo y fue aislado inmediatamente.

Cerco alrededor de su vivienda

Los especialistas investigan cómo o dónde fue contagiado ya que no existen registros de que haya viajado a Puno, región donde se tiene más de 500 casos reportados de la temible enfermedad.

El médico contó que se inició el cerco epidemiológico en cinco cuadras alrededor de la vivienda del menor, para inmunizar a las personas que tengan hasta 29 años y que no cuenten con las vacunas contra el sarampión. Para ello se reforzó la inmunización con brigadas del centro de salud Viñani.

Vacunación en colegio de menor

También se ha programado la inoculación de estudiantes del colegio Calderón de la Barca, en especial aquellos del mismo grado y determinar quienes no cuentan con las dos dosis.

Julio Aguilar mostró su preocupación sobre la fuente de contagio, para determinar si contrajo la enfermedad a través de otro estudiante que pudo viajar a la región de Puno, por lo que se investiga el caso y se cierra el cerco epidemiológico ante el riesgo de más contagios.