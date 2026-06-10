La Contraloría General de la República (CGR) detectó en la Universidad Nacional Jorge Basadre deficiencias en el proceso de registro y control de asistencia de docentes adscritos a las secciones provinciales de las escuelas profesionales de Ingeniería Económica, Agraria, Ambiental e Industrias Alimentarias, que funcionan en el distrito de Locumba.

Estos hallazgos forman parte del Informe de Visita de Control n°023-2026-OCI/0214-SVC, cuyo período de evaluación comprendió del 19 al 22 de mayo de 2026, en el cual se detalla que no se encontraban disponibles los partes diarios de asistencia obligatoria de los maestros universitarios.

No mostraron documentos

Asimismo, se evidencia que la situación provocada por fallas de custodia entre la universidad y el personal administrativo municipal, imposibilita certificar el cumplimiento de las labores académicas del semestre 2026-1.

Durante la fiscalización en la sede del Sector Valdivia (Locumba) se constató que el personal administrativo contratado por la Municipalidad Provincial de Jorge Basadre —institución encargada de la custodia temporal del formato físico según el convenio mutuo— no pudo ubicar ni poner a disposición los documentos de asistencia diaria.

Condiciones inadecuadas

Durante la inspección también se reveló la ausencia de servicios de apoyo académico esenciales, como bibliotecas especializadas, centros de cómputo y laboratorios en la sede provincial, carencia que obliga a los estudiantes a desplazarse por sus propios medios hasta la ciudad de Tacna para realizar sus prácticas y consultas bibliográficas, lo que genera una preocupante inequidad en el acceso a la educación.

En tanto, las aulas que conforman las secciones de las escuelas profesionales de Ingeniería en Economía Agraria, Ingeniería Ambiental e Ingeniería en Industrias Alimentarias tienen mobiliario inadecuado y deteriorado tanto para los estudiantes y los docentes, ventanas sin cortinas cubiertas con papel oscuro.

Proyectores inoperativos

Asimismo, se advierte que dos proyectores multimedia se encuentran inoperativos, forzando a que las escuelas se presten los equipos o que los docentes trasladen sus propios proyectores a fin de asegurar el desarrollo de las clases; además de no contar con personal de vigilancia y limpieza insuficiente para brindar un buen servicio.

El informe fue comunicado formalmente al rector de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohamann, Javier Lozano Marreros, con la finalidad de que se adopten medidas correctivas para garantizar la calidad del servicio educativo a los estudiantes universitarios.