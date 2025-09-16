Tras una lenta agonía falleció el suboficial de segunda de la PNP que resultó herido de bala por su propio colega, durante un operativo antidrogas que se realizó la noche del último sábado en el distrito de Castilla. Piu

El reloj marcaban las 6:50 de la mañana del lunes y un paro cardíaco acabó con la vida del suboficial de segunda de la PNP, Luis Orlando Córdova Córdova (30 años), a consecuencia del trauma abdominal por proyectil de arma de fuego que le produjo la bala que recibió por parte de su colega de la División de Investigación Criminal (Divincri) durante el operativo policial que se realizó en el inmueble del jirón Cahuide del A.H. 28 de Julio, distrito de Castilla.

El joven policía, quien era natural de Chalaco y que deja en orfandad a un niño de 4 años, ingresó en primera instancia a la clínica Miraflores a las 7:30 de la noche del último sábado y el mismo día a las 11:30 de la noche, debido al delicado estado de su salud, fue evacuado de emergencia al hospital regional “José Cayetano Heredia”.

Precisamente en este nosocomio falleció ayer lunes, mientras que su pareja y madre de su hija, la también suboficial Lucero Palma, quien labora en la Divincri, guardaba las esperanzas de que se recupere tal como él se lo había prometido cuando habló con él antes de que su estado de salud empeore.

Fuentes de Correo, aseguraron que el suboficial Córdova le narró a su pareja cómo había ocurrido el incidente y le prometió “que lucharía por su vida”. Lamentablemente su promesa al amor de su vida y madre de su hijo, no la cumplió.

En tanto, la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Castilla abrió investigación preliminar para determinar los hechos ocurridos. Lo mismo realizó la Oficina de Inspectoría.

Se conoció que el suboficial, autor del disparo, permanece detenido y se acogió al derecho de “guardar silencio”.