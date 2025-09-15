Cuando se dirigía conduciendo su vehículo, un joven taxista fue asesinado de cuatro balazos a manos de sicarios y frente a diversos vecinos en el asentamiento La Molina I, en la provincia de Piura.
Este nuevo crimen ocurrió la noche del último sábado, cuando la víctima identificada como Juan Carlos Jiménez Camizán, de 26 años, manejaba su automóvil color amarillo y, al llegar a dicho sector, fue interceptado por los criminales que se trasladaban en una motocicleta.Ahí, uno de los sicarios le disparó cuatro tiros, matándolo de manera instantánea dentro de su vehículo, mientras los asesinos fugaron por diversas calles y sin rumbo conocido.
Se conoció que el asesinato sucedió ante la presencia de diversos vecinos y otros que, al escuchar los disparos y gritos de algunas personas, salieron despavoridos a la calle. Asimismo, algunos transportistas divisaron este nuevo hecho criminal.
Se supo que Jiménez Camizán laboraba como conductor de un taxi y, además, realizaba el servicio de colectivo en esta jurisdicción.
Ante esto, los moradores temieron que este ataque a balazos, pudo haber alcanzado a vecinos o personas que circulaban por dicha zona. Según cifras del Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior, la región Piura registra 69 homicidios hasta agosto del presente año.
Uno de los últimos atentados ocurrió el pasado 25 de agosto, cuando Carlos Gaspar Valdiviezo se encontraba vendiendo pescado en los exteriores de su vivienda en el sector Villa Kurt Beer del distrito de Veintiséis de Octubre, en Piura.
Sin embargo, murió el último 6 de setiembre, tras permanecer internado en el Hospital Santa Rosa de esta localidad.Mientras que en Sullana, el pasado 27 de agosto, un sicario que descendió de una motocicleta, llegó hasta el mercadillo, en la intersección de la calle Puno y canal Canchaque del distrito de Bellavista y ultimó de varios balazos al vendedor de pollos Pedro Paredes Chachapoyas.
Dicho crimen fue cometido a plena luz del día y cuando la víctima en su puesto, junto a su esposa. Además, frente a diversos comerciantes. Mientras que la noche del 25 de agosto, sicarios asesinaron a tiros a Josué Zapata Sánchez y Anderson Castillo Quintana, cuando tomaban cervezas frente a un bar en el A.H. Pilar Nores, en Sullana.