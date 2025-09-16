La Sala Penal de Apelaciones con funciones de Liquidadora de Sullana, confirmó la condena de 20 de cárcel a Jaime Alberto Herrera Castillo por delito contra el cuerpo, la vida y la salud, en la modalidad de feminicidio en agravio de su ex pareja, Lucero Camacho More, tras el hecho ocurrido en la provincia de Sullana y ofició a la Policía de Requisitorias y a Interpol para que lo capturen.

Los hechos se registraron el 23 de febrero del 2020 en el centro poblado de Jíbito, distrito de Miguel Checa, luego que el acusado participó de una reunión familiar y en estado de ebriedad, llegó al domicilio de la víctima donde sostuvo una fuerte discusión verbal, según los vecinos del lugar, hasta que hubo silencio, observando seguidamente a Herrera abandonar el inmueble de manera rauda y abordar un mototaxi. Al día siguiente familiares de la agraviada la encontraron en su casa sin vida.

El tribunal consideró que el juzgador en primera instancia, hizo una valoración de los mensajes del encausado y declaraciones de los testigos, que permiten concluir que este tenía celos constantes, control social y la manipulación psicológica de la agraviada, lo cual encuadra en el contexto de violencia de género, que exige el tipo penal de feminicidio, previsto en el artículo 108-B del Código Penal.