Las cámaras de seguridad se han convertido en una pieza clave para esclarecer el asesinato de Cristian Aybar Laura de 35 años, empresario turístico y propietario de un restaurante en la Reserva Nacional de Paracas, quien fue acribillado a balazos frente a su vivienda en la provincia de Pisco, el pasado lunes 1 de junio.

Muerte violenta

Las grabaciones registradas por diversos equipos de seguridad permitieron reconstruir los momentos previos al crimen y la forma en que los atacantes habrían seguido a la víctima antes de ejecutar el atentado criminal.

De acuerdo con las imágenes, Cristian Aybar llegó la tarde del 1 de junio a bordo de una miniván que utilizaba para actividades turísticas. Al detenerse frente a su domicilio para esperar la apertura de la cochera, fue sorprendido por un sujeto que se desplazaba en motocicleta y que, sin darle oportunidad de reaccionar, abrió fuego a corta distancia, dejándolo herido de bala en la cabeza y el estómago, que le causaron la muerte.

Los registros también muestran que la motocicleta involucrada en el crimen habría permanecido rondando la zona minutos antes del ataque, vigilando los movimientos de la víctima. Otra de las cámaras evidencia cómo el vehículo menor comienza a seguir discretamente la unidad conducida por Aybar cuando este se aproximaba a su destino.

Las imágenes permitieron establecer que el ataque habría sido previamente planificado por los sicarios, quienes habrían realizado labores de seguimiento antes de concretar el ataque.

Tras el homicidio, agentes de la Policía Nacional del Perú desarrollaron una serie de operativos que permitieron la captura de cinco personas presuntamente vinculadas al caso.

Según información policial, entre los detenidos figurarían individuos que habrían participado en distintas etapas de la ejecución del crimen, incluyendo labores de vigilancia, seguimiento y ataque directo contra el empresario.

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