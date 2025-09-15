Los moradores de la I, II, III y IV etapa de Enace, San Sebastián, San Martín y Micaela Bastidas, del distrito de Veintiséis de Octubre, llevan tres días sin el servicio de agua potable debido a una falla mecánica en la cámara de bombero de Enace.

Los pobladores informaron que desde el jueves no cuentan con el servicio de agua potable, y hasta el momento la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento – EPS Grau no les ha informado sobre el inesperado corte.

“Nos hemos enterado de que este nuevo corte de agua se debe a una falla mecánica en la cámara de bombeo de Enace, pero la empresa no nos informa absolutamente nada”, mencionaron los moradores.

Se quejaron de que, pese al repentino corte, las cisternas de agua de la mencionada empresa tampoco los atiende. “Tampoco estamos recibiendo agua con cisternas y no es la primera vez que sucede este corte y siempre los más perjudicados somos los moradores que nos quedamos sin el servicio y que mes a mes tenemos que pagar por agua que no consumimos”, precisaron los pobladores.

Por su parte, la EPS Grau informó que, debido a fallas en el equipo de bombeo de la cámara Enace, se restringió temporalmente el funcionamiento del pozo San Sebastián, pozo San Martín, y pozo y reservorio Micaela Bastidas; ello mientras la empresa realiza los trabajos correctivos necesarios en la infraestructura afectada.

Según detalló la entidad prestadora, la atención de emergencia iniciará al mediodía (12:00 p.m.) de hoy domingo; y se prevé culminar los trabajos de mantenimiento aproximadamente a las 09:00 a.m. del próximo martes 16 de septiembre.

“Se ha restringido el funcionamiento de las fuentes para que el personal de mantenimiento electromecánico pueda trabajar ‘en seco’ en la Estación de Bombeo de Aguas Residuales (EBAR) Enace”, afirmó.