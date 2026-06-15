Mundiales de fútbol, maratones internacionales, festivales, carnavales y grandes conciertos movilizan cada año a miles de personas hacia un mismo destino en períodos cortos de tiempo.

Esta afluencia de visitantes suele generar una mayor demanda de transporte, alojamiento, servicios turísticos y atención médica, lo que puede afectar la experiencia de viaje de quienes no planifican con anticipación.

Especialistas en asistencia al viajero señalan que los imprevistos pueden presentarse incluso en desplazamientos cuidadosamente organizados, especialmente durante temporadas de alta demanda.

Los inconvenientes más frecuentes durante un viaje

Entre las situaciones más comunes figuran la pérdida o demora de equipaje, retrasos en conexiones aéreas, cambios inesperados de itinerario y problemas de salud leves relacionados con largas jornadas de traslado o modificaciones en la alimentación.

También pueden producirse descompensaciones, lesiones menores o dificultades para acceder rápidamente a servicios médicos cuando la capacidad de atención se encuentra saturada por la gran cantidad de visitantes.

Los expertos recomiendan prever estos escenarios antes de iniciar el viaje para minimizar el impacto de cualquier eventualidad.

La planificación puede marcar la diferencia

Según Orlando Romano, Country Manager de Assist Card Perú, uno de los errores más frecuentes es concentrar toda la atención en la experiencia principal del viaje y dejar de lado los aspectos preventivos.

“Cuando una persona viaja para vivir una experiencia importante, su atención suele estar puesta en el itinerario y en disfrutar cada momento. Pero anticiparse también es parte del viaje”, señaló.

El especialista indicó que contar con servicios de asistencia puede brindar respaldo frente a situaciones inesperadas, desde problemas médicos hasta inconvenientes relacionados con el equipaje.

Mundial 2026 moviliza a millones de aficionados

Uno de los eventos que concentra actualmente una gran cantidad de viajeros es la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se desarrolla en Estados Unidos, México y Canadá.

El torneo reúne a millones de aficionados que se desplazan entre distintas ciudades y sedes, generando una elevada demanda de vuelos, hospedajes, transporte terrestre y servicios complementarios.

Este tipo de eventos exige una mayor planificación logística para garantizar una experiencia segura y ordenada durante toda la estadía.

Recomendaciones para viajar en temporadas de alta demanda

Los especialistas sugieren tomar en cuenta algunas medidas preventivas antes de emprender un viaje hacia destinos con gran concentración de visitantes:

Reservar vuelos y alojamiento con anticipación.

Verificar la documentación necesaria para ingresar al país de destino.

Mantener copias digitales de documentos importantes.

Revisar las condiciones de salud y vacunación requeridas.

Contratar servicios de asistencia o seguros de viaje.

Llevar información de contacto para emergencias.

Planificar rutas de desplazamiento entre sedes o actividades.