Tras recibir una alerta emitida por el CECOM, informando sobre un adulto mayor que presentaba múltiples heridas en diferentes partes del cuerpo en el sector La Girao, en el distrito de Los Aquijes (Ica), personal de Serenazgo y del área de Emergencia acudió de manera inmediata al lugar para brindar la atención correspondiente.

Auxilio a víctima

De acuerdo con las primeras informaciones, sujetos desconocidos habrían ingresado a la vivienda de la víctima con la presunta intención de sustraer sus pertenencias. Ante la resistencia del adulto mayor, este habría sido agredido violentamente, resultando con diversas lesiones que requirieron atención médica urgente. Tenía moretones y golpes en el rostro y otras lesiones en el cuerpo.

El afectado fue auxiliado por el personal interviniente y trasladado de emergencia al Hospital Félix Torrealba Gutiérrez, donde actualmente recibe atención médica especializada.

La Municipalidad Distrital de Los Aquijes, exhortó a la ciudadanía a comunicar de inmediato cualquier hecho sospechoso o situación de emergencia a las autoridades competentes, contribuyendo así al fortalecimiento de la seguridad ciudadana.

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