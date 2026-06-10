Momentos de terror vivió una familia del distrito de Nuevo Imperial, en la provincia de Cañete, luego de que cuatro delincuentes armados irrumpieran en una vivienda durante la madrugada de ayer con la intención de apoderarse de dinero, artefactos y otros bienes de valor.

Grave delito

El robo ocurrió alrededor de la 1:30 de la madrugada en una vivienda vinculada a la conocida licorería “Vicky”. Según las primeras informaciones, los sujetos llegaron encapuchados y portando armas de largo alcance. Para ingresar al inmueble utilizaron una roca de aproximadamente 10 kilos con la que destruyeron la chapa de la puerta principal.

Una vez dentro, los delincuentes redujeron a una pareja de adultos mayores de 96 y 98 años de edad, quienes fueron maniatados mientras los asaltantes recorrían la vivienda en busca de dinero y objetos de valor. Durante la intervención posterior también fue en contrado uno de los hijos de las víctimas atado de manos sobre una cama.

Los criminales lograron reunir diversos bienes para llevárselos, entre ellos una máquina generadora de oxígeno utilizada por los adultos mayores, además de otros artefactos domésticos. Sin embargo, sus planes fueron frustrados por la rápida respuesta de la policía.

De acuerdo con la información preliminar, una alerta permitió la intervención conjunta de efectivos de Serenazgo y de la Policía Nacional del Perú, cuya llegada obligó a los delincuentes a abandonar el inmueble y escapar antes de concretar el robo.

En su huida, los sujetos dejaron varios de los objetos que ya habían preparado para trasladar, evitando así que las víctimas perdieran equipos importantes para su bienestar y atención médica.

Tras el hecho, vecinos de Nuevo Imperial expresaron su preocupación por la inseguridad en la zona y exigieron una mayor presencia policial, así como una investigación que permita identificar y capturar a los responsables del violento ataque.

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