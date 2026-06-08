Al promediar las 10:40 de la mañana del domingo 7 de junio, en pleno desarrollo de la elección presidencial de segunda vuelta se suscitó un robo en una tienda de productos tecnológicos y electrónicos, ubicada en el perímetro de un conocido supermercado.

Delito en la zona

El hecho delictivo fue cometido en agravio de la empresa Coolbox, en horario que había atención al público. Los efectivos que prestan resguardo en ese cuadrante (intersección de panamericana sur con la calle Rene Toche) estaban de turno en colegios debido al proceso electoral.

Los delincuentes aprovecharon esta ausencia para cometer la fechoría. Peritos de la policía acudieron a la tienda agraviada para iniciar con las investigaciones para la identificación de los involucrados en el latrocinio.

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