La fiscal adjunta provincial Carmen Maribel Yarlequé Mejía, encargada del Segundo Despacho de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Piura, obtuvo se dicte nueve meses de prisión preventiva contra A.J.S.C (22), como presunto autor del delito de lesiones graves.

Para ello presentó graves y fundados elementos de convicción que vinculan al investigado con el ataque con cuchillo sufrido por el agraviado, la noche del 28 de diciembre, cuando salió en defensa de una vecina que había sido también agredida físicamente por el acusado, en el Barrio Monte Verde del distrito de Cura Mori.

Entre los principales elementos presentados están: el acta de intervención policial; de hallazgo, recojo y traslado del cuchillo encontrado; de lacrado de arma blanca (cuchillo); el certificado médico legal que da cuenta de las lesiones traumáticas sufridas por el agraviado.

Asimismo, se tuvo en cuenta la consulta de casos a nivel nacional, donde figuran diversas investigaciones por delitos de agresiones y lesiones contra el imputado, además de las declaraciones del agraviado, testigos y del personal policial interviniente.