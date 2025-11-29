Un abogado fue asesinado la tarde de ayer de siete balazos cuando se dirigía al penal de Piura, a la altura del cementerio Mapfre, ubicado en el distrito de Castilla. Los delincuentes lo atacaron cuando iba solo en un vehículo de color blanco.

La víctima fue identificada como Percy Luber Ipanaqué Navarro (40 años) un conocido abogado penalista, quien fue atacado a balazos por un sicario cuando se encontraba en un auto de placa de rodaje P1H-114, de propiedad de otra persona a la altura del cementerio Mapfre (ex Campo de Paz), cerca del caserío Miraflores, distrito de Castilla.

Según testigos, el hecho se registró cerca de las 2:40 de la tarde de ayer viernes, donde dos sujetos encapuchados, a bordo de una motocicleta, lo habrían estado siguiendo cuando a la altura del cementerio lo interceptaron y lo acribillaron sin piedad dejándolo ensangrentado dentro del auto, al parecer, ya sin signos vitales.

Algunos testigos indicaron que los sicarios huyeron rápidamente en la motocicleta luego de asegurar la muerte del reconocido abogado.

Tras ser alertados por los transeúntes, hasta el lugar llegaron los agentes de Serenazgo del distrito de Castilla y la policía para acordonar la zona e identificar a la víctima que ya yacía sin vida dentro del vehículo blanco.

El personal de Serenazgo informó que al menos se encontró siete casquillos de bala, que habrían ido directo al cuerpo y cabeza de la víctima, quien se encontraba solo al momento del ataque. Tras los impactos de bala, Ipanaqué murió sentado en el auto.

Minutos después llegó la policía para acordonar la zona y peritos de Criminalística para iniciar las investigaciones, así como la presencia de los representantes del Ministerio Público, a cargo del fiscal provincial junto a su fiscal adjunto, Javier Ocampo García, quienes procedieron al levantamiento del cadáver y traslado del cuerpo a la morgue de Piura para la necropsia de ley.

Según fuentes policiales, el móvil de la muerte de Percy Ipanaqué sería por ajuste de cuentas, pues indican que el fallecido venía trabajando en temas legales con sujetos de mal vivir, sin embargo, todo es materia de investigación.

El abogado Percy Ipanaqué, quien iba a postular para diputado con el partido político Juntos Perú, defendía el caso de las elecciones desarrolladas en la Universidad Nacional de Piura. Además, era abogado de Segundo C.L (a) “Puma”, Jhonatan P.A (a) “Nero” y Edileduar C.J.P (a) “Tata”, quienes serían presuntos cabecillas de la banda criminal “Los Malditos de los Algarrobos”.

Asimismo, el abogado penalista tuvo una sentencia por tráfico de influencias simuladas, donde la pena impuesta por el Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de Piura fue de 3 años 10 meses 20 días de pena privativa de la libertad suspendida por 3 años.

Ante los hechos, el decano del Colegio Ilustre de Abogados de Piura, Hernán Ruiz, se pronunció y pidió a la policía y las autoridades a actuar de inmediato ante la ola delincuencial que aqueja a la región.

“Hemos perdido la paz. Percy Ipanaqué nos ha abandonado, vamos a tomar las medidas con los abogados para hacer los pronunciamientos y exigir las medidas pertinentes. No podemos permanecer impasibles ante el avance de la delincuencia. La muerte del abogado Ipanaqué debe investigarse profundamente. Él denunció que un detenido había sido sembrado...”, dijo.

Agregó que se debe investigar la muerte del letrado que en su momento denunció que sus defendidos habían sido “sembrados” por malos policías.

Por su parte, la Asociación de Abogados de la provincia de Morropón-Chulucanas, solicitó una investigación exhaustiva, la conformación de un equipo especial de investigación, fiscales especializados en crimen organizado, y la captura de los autores del crimen.