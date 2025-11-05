Una de las modalidades en las que los tratantes captan a sus víctimas es ofreciéndoles trabajos en restaurantes o bodegas, pero cuando llegan a Puno, son obligadas a trabajar en cantinas donde son explotadas.

Esta vez dos menores de 15 y 16 años habrían sido captadas por timadores que las llevaron a Puno para trabajar; solo una de ellas pudo escapar

Según testigos, las menores Nicol A.C. (15) y Emily M.M. (16), desaparecieron entre el 27 de setiembre, siendo captadas por una persona al que conocieron por Facebook. Los policías solicitaron geolocalización del celular de Emily , que indicaba su ubicación en Puno-Sandia-San Pedro de Putina Poco.

Después, la menor Nicol, regresó a su casa en Huancán y dijo a sus padres que la llevaron a trabajar en un bar.

Se coordinó con los policías de Juan de Oro - Puno, para pedir apoyo para la ubicación de la menor Emely, quien estaría en Puno donde hay 200 locales nocturnos.