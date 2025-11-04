Durante una revisión en el penal de Huancayo, personal del Ministerio Público, la Policía Nacional y el INPE incautaron diversos objetos prohibidos que podrían representar un riesgo dentro del establecimiento.

Entre lo encontrado figuran tijeras, soguillas, objetos punzocortantes, encendedores, controles remoto, utensilios de mesa, agendas telefónicas y 50 tarjetas bancarias de distintas entidades.

En la intervención participaron el fiscal provincial Edwin Vilchez Lapa y las fiscales adjuntas provinciales Edhit Jeri Isaguirre y Katterine Guerrero Ruiz, quienes supervisaron el operativo en los distintos pabellones del penal junto al personal policial y penitenciario.

Los artículos fueron decomisados y lacrados, mientras que las tarjetas y agendas serán investigadas para determinar si están relacionadas con delitos de extorsión u otras actividades ilícitas.