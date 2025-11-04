Hefrehs Caysahuana Campos (21) pasará 30 años en prisión por haber ultrajado en varias ocasiones a una niña de solo 12 años, luego de haberla convencido de escapar de su casa para irse a vivir juntos. El hecho ocurrió en la provincia de Satipo, región Junín.

Según las investigaciones, la menor aprovechó la ausencia de sus padres para -instigada por el sujeto- escaparse de su casa e irse a vivir con su agresor.

Fue la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Satipo, la que expuso el caso y consiguió los 30 años de pena privativa de la libertad efectiva contra el sujeto por el delito de violación sexual en agravio de una menor de solo 12 años de edad.

Los hechos

Según la tesis Fiscal, el hecho ocurrió el 02 de febrero 2025, el ahora sentenciado enamoró a la niña y poco a poco la convenció de huir de su vivienda en Pangoa, Satipo, e iniciar una convivencia.

El día en el que la niña escapó de su hogar, Hefrehs Caysahuana Campos se la llevó a su cuarto y mantuvieron relaciones sexuales en varias oportunidades.

Fue la madre de la niña quien, luego de buscarla por varios distritos y comunidades cercanas, logró ubicar a la menor en el Centro Poblado de San Ramón de Pangoa y al tener conocimiento de lo que había ocurrido, presentó la denuncia respectiva por abuso sexual.

El Fiscal Provincial Wilber Arellano Laos en coordinación con la Fiscal Adjunta Provincial Tahis Bizarres Maita, realizaron las diligencias junto a la Policía Nacional y presentaron elementos de convicción como el acta de intervención, certificado Médico Legal y demás.