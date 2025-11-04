El Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Huancayo dictó seis meses de prisión preventiva contra Marco Gonzales (39), investigado por el presunto delito de homicidio calificado en agravio de Kary Méndez (53).

De acuerdo con las investigaciones, la noche del 19 de octubre de 2025, Gonzales se encontraba bebiendo junto a su conviviente, el agraviado y una amiga en un bar. Luego, al trasladarse a otro local ubicado en la cuadra 5 del jirón Paseo La Breña, se produjo una discusión que terminó en una pelea. El investigado golpeó en reiteradas ocasiones a Méndez, dejándolo inconsciente en la vía pública. Pese a ser auxiliado por serenos de Huancayo, la víctima llegó sin vida al hospital Daniel Alcides Carrión.

En la audiencia participó la fiscal adjunta provincial Jackeline Deana Orihuela Maraví, del Tercer Despacho de la Cuarta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huancayo, quien presentó como sustento videos de cámaras de seguridad, declaraciones testimoniales, el certificado de necropsia y el acta de detención. Con estas pruebas, el juzgado ordenó su reclusión en el penal de Huancayo mientras duren las investigaciones.