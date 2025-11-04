Alrededor de las 8:00 p. m. del día de ayer, una combi de la empresa San Juan, de placa CTV-250 y conducida por Evelin Suárez (31), atropelló a tres personas en la intersección de la avenida Próceres con el jirón Augusto B. Leguía, en Chilca.

Según testigos, las víctimas —una vendedora venezolana identificada como Glorimar Nieves (35), la joven madre Deyanira García (21) y su hijo de tres años— se encontraban en la vía cuando fueron embestidos por el vehículo. Serenos y efectivos policiales auxiliaron a los heridos, trasladando a las dos mujeres a una clínica local con diagnóstico de traumatismo múltiple.

El menor fue evacuado por familiares a un hospital cercano, desconociéndose hasta el momento su estado de salud. La conductora fue detenida y puesta a disposición de la Policía Nacional del Perú para las investigaciones correspondientes.