En apenas cinco días del 2026, ya se registran dos asesinatos en la región Lambayeque, pues esta vez, fue una mujer quien perdió la vida a manos de sicarios.

Este lamentable suceso se conoció el lunes a las 3 de la madrugada, cuando Leidi Veneranda Tocto Huamán, de 29 años de edad, se encontraba tendida en el pavimento, en medio de un charco de sangre, en una pampa deportiva del sector Las Brisas del Río, del asentamiento humano Alan García, en el distrito de Olmos.

Crimen en Lambayeque

De acuerdo a las primeras investigaciones de la Policía, la mujer salió de su domicilio situado cerca al lugar, para dirigirse a buscar trabajo a una empresa agroindustrial.

De pronto, al parecer, fue interceptada por tres individuos a bordo de un vehículo. Uno de ellos, provisto de un arma de fuego, le disparó tres veces a quemarropa. Uno de los proyectiles le impactó en el hombro, otro en el abdomen y el tercer tiro de gracia fue en la cabeza, lo que le causó la muerte de manera instantánea.

Ya al amanecer, los moradores de la zona se percataron del cuerpo sin vida de Leidi Tocto y al identificarla avisaron a su conviviente, Menandro Chinchay Huamán. Asimismo, dieron aviso a la comisaría de Olmos, cuyos agentes del orden, al trasladarse a la zona, constataron que, efectivamente, estaba muerta.

Posteriormente, los uniformados comunicaron del crimen a sus pares del área de Homicidios de la División de Investigación Criminal (Divincri), así como a la fiscal Rocío Arce Cornejo, de la Fiscalía Mixta de Olmos, para realizar el respectivo levantamiento del cadáver e internamiento en la morgue de Chiclayo.

Mientras tanto, los familiares de la occisa indicaron que su conviviente Menandro Chinchay recibía amenazas de muerte, pero el general PNP Luis Bolaños, jefe de la Región Policial Lambayeque, dijo que, preliminarmente, sería uno de las últimas tres parejas que tuvo la fallecida quien habría mandado a asesinarla.