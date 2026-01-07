Un tercer asesinato se registró en la región Lambayeque, en tan solo cinco días transcurridos de este nuevo año 2026.

Este crimen ocurrió el último lunes en horas de la tarde, cuando un ciudadano extranjero yacía sin vida y en medio de un charco de sangre a un costado del dren 4,000, ubicado en el sector Chacupe Bajo, perteneciente al distrito de La Victoria.

Investigación en la lupa

De acuerdo a la información policial, la víctima sería Diego Armando Salazar Mantilla, de aproximadamente 30 años de edad, de nacionalidad colombiana.

Transeúntes que pasaban por el lugar, al percatarse del occiso, dieron aviso a los serenos de la municipalidad de La Victoria, quienes acudieron hasta el lugar y verificaron el hecho. Ellos, a su vez, solicitaron apoyo de los policías de la comisaría de la localidad.

Hasta el lugar también se hicieron presentes los agentes del área de Homicidios de la División de Investigación Criminal (Divincri) y un representante del Ministerio Público, quienes procedieron con el levantamiento del cadáver.

Mientras revisaban el cuerpo, determinaron que el extranjero fue apuñalado a traición en la nuca y el cuello, lo que le provocó su deceso de manera inmediata. Tenía un casco de motocicleta puesto. Cabe indicar que en el lugar no se encontró ningún vehículo motorizado.

En la zona había un cuchillo con manchas de sangre cerca del fallecido, el cual fue levantado y trasladado a la Divincri para ser analizado, mientras que el cadáver fue internado en la morgue para que se le practique la necropsia correspondiente.

Los detectives investigan si se trató de un ajuste de cuentas o si el crimen fue consecuencia del robo de su motocicleta.

Hasta el sector llegaron compatriotas del finado, quienes se negaron a brindar declaraciones.