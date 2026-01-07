Durante el 2025, la Municipalidad Provincial de Chiclayo (MPCh) dio apoyo a muchos emprendedores, a través de ferias, pero aún está pendiente que los funcionarios de la alcaldesa, Janet Cubas Carranza, respondan sobre las autorizaciones otorgadas para el desarrollo de estas actividades comerciales, que tuvieron lugar entre los meses de octubre, noviembre y diciembre del 2025.

A través del Informe N°114-2025-MPCh/SR, los regidores Orlando Puell Varas, Fernando Fernández Gil, María Mercedes Quispe Alejandría y Amariles de la Cruz Castro Huerta, solicitaron los expedientes y autorizaciones para conocer a detalle el sustento de dos puntos. Para empezar cómo se aprobó la realización de eventos con fines comerciales en calles que están dentro de la zona monumental, y la Feria Navideña que tuvo lugar en las inmediaciones del mercado Modelo

Ordenanzas

El regidor Orlando Puell señaló que las ordenanzas N°009-2023 y N°0021-2025 regulan el uso de los espacios públicos en Chiclayo.

El artículo 4° de la ordenanza N°009 precisa que el municipio no otorgará autorización temporal para el uso de espacios públicos dentro del área monumental, y que solo se brindará pase a campañas y eventos de ayuda social en beneficio de la ciudadanía o por situaciones de emergencia; sin embargo la exhibición de productos y la promoción de pequeños emprendimientos se corroboró en la avenida Balta, plazuela Elías Aguirre, calle Elías Aguirre y en la explanada del Banco de la Nación.

“Hemos visto distintas ferias en la proyección del cuadrante monumental. Entonces queremos saber qué argumentos técnicos o legales han usado los funcionarios de la Gerencia de Desarrollo Económico y Promoción Empresarial, porque hay un reglamento que no permite estas situaciones”, sostuvo.

Además, el artículo 3° de la 009 detalla que los sitios no considerados en la zona monumental son los parques Las Fuentes, Las Bicicletas, Andrés Avelino Cáceres y Eloy Ureta; también los paseos Las Musas, El Deporte, Los Héroes, Yortuque. Y son estos los que pueden utilizarse para diversos fines.

Acciones en calle Arica

Ante el considerable aumento de vendedores informales por la temporada de Navidad y Año Nuevo 2025 en las inmediaciones del mercado Modelo, la municipalidad accedió a la organización de una feria en los dos lados de la cuadra 10 de la calle Arica. En los exteriores del centro de abasto se instalaron estructuras metálicas y toldos para, de alguna manera, ordenar a los comerciantes ambulantes y sus productos, en su mayoría ropa.

Pero los regidores se preguntan qué argumentos usó el equipo de Janet Cubas para pasar por alto una resolución judicial del año 2012, que prohibía la circulación de ambulantes en las calles que dan al conocido mercado.

La segunda consulta es sobre el plazo, pues se conoce que las gestiones para colocar las estructuras comenzaron el 01 de diciembre. Lo normal es que las ferias funcionen hasta por un lapso de 20 días, con prórroga incluida. En este caso los vendedores se retirarán recién desde este lunes 6 de enero, por lo que habría transcurrido más de 30 días.

“Se vulneró claramente el tiempo de autorización, a lo cual hay que sumarle el tema de seguridad, pues no hubo pase para unidades de emergencia y los mismos usuarios informaban que era difícil transitar. También es necesario saber qué requisitos aprobaron estos vendedores. ¿Hubo fiscalización para evitar productos bamba?”, explicó Puell.

Feria navideña para ambulantes en mercado Modelo. Foto: Correo

Los requisitos aplican para cualquier empresario, microempresario y asociaciones de comerciantes que buscan vender en calles por fuera del área monumental.

De parte de los comerciantes hay el interés por retornar en próximas fechas de alta demanda. Renzo Hernández, dirigente de los comerciantes informales del mercado Modelo, señaló que el desmontaje de las estructuras comenzará este lunes.

“Cada feriante ha puesto su cuota para que esta iniciativa salga adelante, no hemos descuidado la seguridad. Debido al éxito de la feria, vamos a buscar que más autoridades municipales apoyen este tipo de actividad en el centro de Chiclayo y en otras localidades”, afirmó.

Los pedidos de información fueron ingresados el pasado 10 de diciembre y, pese a que el documento enfatizaba que los descargos debían llegar en un plazo máximo de diez días calendarios, ello sigue sin concretarse.

