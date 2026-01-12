La Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada (Fecor) de Lambayeque, en coordinación con la Policía Nacional del Perú (PNP), desarticuló la organización criminal conocida como “Los Pichangueros del Crimen”, responsable de múltiples robos agravados en la región.

Operativo simultáneo

El fiscal provincial Edwin César Gálvez Vásquez lideró el operativo, que incluyó allanamientos, registros domiciliarios, incautaciones y detenciones preliminares por quince días. La acción se ejecutó de manera simultánea en quince inmuebles ubicados en los distritos de José Leonardo Ortiz y Chiclayo.

Durante la diligencia, siete personas fueron intervenidas y se incautaron teléfonos celulares, tarjetas bancarias, un arma de fuego y cerca de cinco mil soles en efectivo, elementos que servirán como medios probatorios en la investigación.

Líder con antecedentes graves

Las investigaciones señalan que la organización estaba liderada por Ever Tiparra Z., alias “Chacho”, detenido hace un mes y con sentencia a cadena perpetua por asalto y homicidio. También está implicado Luis Ángel Previa C., entre otros integrantes de la banda.

Robos a grifos, empresas y comerciantes

La organización habría perpetrado asaltos a 15 grifos de Lambayeque entre 2022 y 2023, así como ataques a la empresa de transportes Ángel Divino y a un comerciante dedicado a la venta de dólares.

Además, se descubrió un inmueble clandestino que funcionaba como lugar donde los miembros de la banda eran atendidos y curados tras resultar heridos durante sus actos delictivos.



