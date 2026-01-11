El Poder Judicial dictó nueve meses de prisión preventiva contra Juan David Félix Chang Rivera (18), investigado por el presunto delito de parricidio en agravio de su abuela, Paula Reyes de Rivera (83).

Crimen conmociona a Pomalca

El hecho ocurrió en la vivienda de la víctima, ubicada en la urbanización El Sol del distrito de Pomalca, en la provincia de Chiclayo, causando profunda conmoción entre los vecinos.

Según la Fiscalía, el joven atacó a la octogenaria con un cuchillo doméstico, propinándole al menos cuatro puñaladas en el abdomen, que provocaron su muerte inmediata.

La prisión preventiva se dictó debido al alto riesgo de fuga y a la falta de arraigo laboral del investigado, según informó el Poder Judicial.