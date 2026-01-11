En distintas formas y lugares de la región Lambayeque, dos personas perdieron la vida. Uno aparentemente ahogado y otro en extrañas circunstancias.

Hombre hallado en canal de riego

Uno de los lamentables sucesos se registró el último jueves en horas de la mañana, cuando los moradores del sector conocido como Dos Compuestas del pueblo joven Fanny Abanto de Chiclayo, se percataron que en el canal de riego Chescope se hallaba flotando el cuerpo sin vida de un hombre. Inmediatamente dieron aviso a los agentes de la comisaría de Campodónico.

De acuerdo a la información policial, los uniformados al llegar constataron el hecho y solicitaron apoyo de la Unidad de Búsqueda y Rescate de la Unidad de Emergencia (Uneme), cuyos efectivos PNP se desplazaron hasta el lugar.

Rápidamente procedieron a retirar a la víctima, que luego fue identificada como Edwin Elmer Echegaray Sancarranco, de 72 años, quien hace 48 horas había sido reportado como desaparecido. El caso también fue avisado a un representante del Ministerio Público, así como a sus familiares, quienes aparecieron a los pocos minutos.

Sus seres queridos indicaron que el anciano, el último martes, salió de su domicilio situado en el distrito de La Victoria con dirección a visitar a su hija en la urbanización Remigio Silva; sin embargo, nunca llegó y desde allí no tenían ningún rastro de él.

De igual manera, informaron que padecía de lagunas mentales o pérdida de la memoria por ratos e indicaron que era muy querido por todos y jamás tuvo conflicto alguno con ningún vecino.

El cadáver fue internado en la morgue para identificarlo plenamente a través de las huellas dactilares, puesto que su cuerpo estaba totalmente hinchado.

Fallece en centro de rehabilitación

Por otro lado, hasta el centro de salud de la localidad de Pimentel fue trasladado Tomás Santamaría Chapoñan, de 40 años, pero al ser revisado por los médicos de turno ya no presentaba signos vitales.

Se tuvo conocimiento que había estado en un centro de rehabilitación (CETDRO), donde presuntamente se sintió con fuertes dolores y es por ello que para tranquilizarlo le habrían dado una pastilla. Horas después presentó complicaciones en su salud, por lo que lo condujeron al puesto médico, pero ya nada se podía hacer para salvarle la vida.

Informaron de lo sucedido a la Fiscalía y al área de Homicidios y Criminalística para proceder con las diligencias de acuerdo a ley. Sus restos también fueron internados en la morgue, para que se le practique la necropsia correspondiente y así determinar las verdaderas causas del deceso.

También se dio aviso a sus familiares, quienes señalaron que el finado residía en la calle San Martín del distrito de Mochumí. Trataron de salvarlo de sus vicios, pero pereció y exigen que se diga la verdad de su muerte.