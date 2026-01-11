Las deficiencias encontradas en dos hospitales del Seguro Social de Salud (EsSalud) de Lambayeque advierten que esta institución persiste en su mala gestión de recursos; generando con ello riesgos para la calidad de atención a los pacientes y la seguridad de los trabajadores

La Subgerencia de Control del Sector Salud de la Contraloría General de la República (CGR) publicó una serie de hallazgos preocupantes en el Hospital Luis Heysen Incháustegui y Almanzor Aguinaga Asenjo.

Deficiencias en el Heysen

En el informe visita de control N°25969-2025, especialistas de la Contraloría detallaron que, luego de recorrer las instalaciones de este nosocomio, verificaron que hay equipos biomédicos en estado obsoleto y otros que se encuentran inoperativos, ya que presentan fallas técnicas.

Ambas situaciones se observaron en un ecógrafo de partes blandas y en un tomógrafo, y esta carencia evidencia que los diagnósticos por imágenes no se realizan en los plazos adecuados.

El siguiente hallazgo se dio en el área de Endoscopía, donde los pacientes tienen que esperar turnos a la intemperie, porque no hay techo o cobertura de protección. Además, las cabinas de los servicios higiénicos para pacientes del área de Emergencia no cuentan con puertas individuales y algunos consultorios y ambientes de este hospital cuentan con ventanas de vidrio simple y no con vidrio laminado, situación que viene afectando la calidad de atención a pacientes y la integridad física de los usuarios.

Irregularidades contra asegurados en el Almanzor.

Finalmente, la Comisión de Control comprobó que el área de Nutrición, administrada por una empresa particular, funciona a través de una cocina a gas, con balones llenos sin protección, con una campana extractora de aire inoperativa y sin una ventilación adecuada, lo que podría afectar la integridad física de sus trabajadores. También comprobaron que las instalaciones eléctricas de los diversos ambientes no están en condiciones óptima operatividad.

Problemas en el Almanzor

En diciembre del 2024, este hospital dio de baja un equipo de resonancia magnética por haber cumplido el tiempo de vida útil.

La Comisión de Control, que visitó los ambientes en diciembre del año pasado, comprobó que EsSalud no ha logrado sacar una licitación para reponer dicho aparato, y que prefiere tercerizar el servicio con una empresa.

También se encontraron dos equipos de Rayos X, un equipo de estereotaxia y un ecógrafo en estado inoperativo.

Sin embargo, existen otras situaciones que pueden poner en riesgo la vida e integridad de las personas, y que fueron detalladas en el informe de Visita de Control N° 25968-2025. Ahí se señaló que el área de nutrición viene funcionando con ocho ollas marmitas con más de 50 años de antigüedad que muestran fuga de vapor, lo cual disminuye su potencia.

En la casa de fuerza vienen funcionando, de manera regular, dos calderos que abastecen agua caliente y vapor a las diferentes unidades del hospital y un generador eléctrico con calentadores que tienen 47 años de antigüedad. Asimismo, la Lavandería presta servicios con 3 lavadoras centrifugas antiguas y una planchadora, siendo un servicio deficiente que representa un riesgo para la salud.